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Правительство одобрило календарь выходных дней в 2018 году
18.10.2017 в 13:30 | Новости общества
Правительство России постановило перенести в 2018 году следующие выходные дни: с субботы 6 января на пятницу 9 марта, с воскресенья 7 января на среду 2 мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
Качество городской среды в свердловских моногородах продолжает расти
28.12.2017 в 16:25 | Новости УралаУральские муниципалитеты перевыполнили целевые показатели приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов Свердловской области». Предварительные итоги года подвели на выездном заседании проектного офиса министерства инвестиций и развития региона, которое прошло в рабочем поселке Малышева, сообщает департамент информационной политики губернатора.
вчера Больницы Свердловской области получили 18 новых машин скорой помощи
вчера Челябинская ГИБДД предупреждает об ухудшении видимости на дорогах
вчера В четырех городах вблизи Екатеринбурга зафиксирован выброс вредных веществ
В новогоднюю ночь в Екатеринбурге будет тепло
29.12.2017 в 11:07 | Новости ЕкатеринбургаВ последний день старого года и в первый день нового года в Свердловской области по предварительным данным осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -10,-16 градусов, днем -8,-13 градусов.
вчера Метро Екатеринбурга в новогоднюю ночь будет работать до часу ночи
вчера Уральцам обещают морозное Рождество и теплый Новый год
вчера Новые пункты досмотра на екатеринбургском вокзале ограничат движение пешеходов
На окраине города открывают новый спорткомлекс
29.12.2017 в 09:40 | НедвижимостьЛегкоатлетический комплекс на базе СК «Калининец» откроется в следующем году. А в перспективе трех-четырех лет там появится ледовая арена и манеж, рассказал заместитель главы администрации мэрии Алексей Белышев.
вчера Реестр недобросовестных производителей стройматериалов может появиться в РФ
вчера Совфед одобрил ужесточение требований к управляющим компаниям в ЖКХ
вчера Кабмин изменил правила выделения субсидий на комфортную городскую среду
Ким Чен Ын и Олланд отказались ехать в Москву на 9 Мая
30.04.2015 в 15:29 | ПолитикаСеверокорейский лидер Ким Чен Ын не приедет на Парад Победы в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
вчера В Минобороны РФ исключили возможность войны с Украиной
вчера Назарбаев вступил в должность президента Казахстана
вчера Еще несколько свердловских муниципалитетов лишатся выборов
МГУ включили в топ-50 лучших вузов мира по четырем специальностям
29.04.2015 в 12:55 | Новости обществаМосковский государственный университет им.М.В.Ломоносова вошел в топ-50 лучших вузов мира по специальностям "физика и астрономия", "математика", "лингвистика" и "современные языки" в рейтинге QS World University Rankings by Subject, составленном британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds.
вчера Юные жители Екатеринбурга создали разноцветный арт-объект для птиц
вчера По амнистии в честь юбилея Победы в Свердловской области на свободу выйдут более 800 человек
вчера Минздрав отказался от идеи устрашающих картинок на спиртном
Центробанк отозвал лицензию у банка «Северный кредит»
29.12.2017 в 11:40 | Новости бизнесаБанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Северный кредит». Об этом сообщается на сайте регулятора.
вчера В AliExpress назвали самые популярные товары перед Новым годом
вчера Visa и Mastercard исключены из ассоциации «Финтех»
вчера Альфа-банк профинансирует ребрендинг «Шоколадницы»
Apple запатентовала «навигатор с человеческим лицом»
30.04.2015 в 13:12 | Новости автоApple запатентовала «навигатор с человеческим лицом»Программа сможет строить маршрут на понятном языке
вчера «Мерседес» обогнал «Тойоту» по прибыли в России
вчера Названы цены билетов на московскую гонку Формулы-Е
вчера Команда Lada Sport ROSNEFT Rally дебютирует в российском чемпионате
В Екатеринбурге сгорело несколько маршруток
30.04.2015 в 11:05 | ПроисшествияЗа минувшую ночь в Екатеринбурге огонь повредил четыре машины, сообщили в свердловском ГУ МЧС.
вчера В ДТП под Нижней Салдой пострадали три человека
вчера Из Непала осталось эвакуировать примерно 130 россиян
вчера Самолет ВВС США исчез над Ла-Маншем
Microsoft откроет Windows 10 для разработчиков приложений Android и iOS
30.04.2015 в 10:19 | Новости технологийКомпания Microsoft позволит конвертировать приложения, разработанные под Android и iOS, в своей Windows Store. Об этом заявил вице-президент по операционным системам Microsoft Терри Майерсон во время конференции для разработчиков Windows Build 2015.
вчера Создатели соцсети Secret объявили о ее скором закрытии
вчера Зонд NASA передал новые снимки Плутона
вчера Корабль «Прогресс» продолжил вращение вокруг своей оси
Названы самые ожидаемые сериалы 2018 года
29.12.2017 в 09:29 | Новости культурыАмериканский журнал Esquire составил список из 13 самых ожидаемых сериалов, премьеры которых запланированы на 2018 год.
вчера Археологи приостановили стройку центра «Эрмитаж-Урал» из-за мостовой XIX — начала XX века
вчера Названы любимые сериалы россиян
вчера Список кандидатов на звание народного артиста России расширят
Россияне положительно оценивают состояние своего здоровья
30.04.2015 в 13:45 | Новости здоровьяВсероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос 1600 человек из 46 регионов РФ и выяснил: 49% россиян вполне удовлетворены своим здоровьем.
вчера В Великобритании появился в продаже тест для самостоятельной диагностики ВИЧ
вчера В ОДКБ №1 откроют отделение интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей
вчера От укусов клещей с начала сезона пострадали 629 свердловчан
«Кубань» выбила ЦСКА из розыгрыша Кубка России
30.04.2015 в 09:36 | Новости спортаКраснодарская «Кубань» выбила московский ЦСКА из розыгрыша Кубка России по футболу. Полуфинальный матч завершился со счетом 1:0 в пользу краснодарцев.
вчера Усэйн Болт станет героем документального фильма
вчера Мутко пообещал жестко сократить число легионеров
вчера Девушка-чирлидер получила травму позвоночника на матче «Спартака»
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