18.10.2017 в 13:30 | Новости общества

Правительство России постановило перенести в 2018 году следующие выходные дни: с субботы 6 января на пятницу 9 марта, с воскресенья 7 января на среду 2 мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.