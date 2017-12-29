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сегодня: 29.12.2017, 16:45
Правительство одобрило календарь выходных дней в 2018 году

Правительство одобрило календарь выходных дней в 2018 году

18.10.2017 в 13:30  |  Новости общества

Правительство России постановило перенести в 2018 году следующие выходные дни: с субботы 6 января на пятницу 9 марта, с воскресенья 7 января на среду 2 мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Качество городской среды в свердловских моногородах продолжает расти

Качество городской среды в свердловских моногородах продолжает расти

28.12.2017 в 16:25  |  Новости Урала

Уральские муниципалитеты перевыполнили целевые показатели приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов Свердловской области». Предварительные итоги года подвели на выездном заседании проектного офиса министерства инвестиций и развития региона, которое прошло в рабочем поселке Малышева, сообщает департамент информационной политики губернатора.

вчера Больницы Свердловской области получили 18 новых машин скорой помощи

вчера Челябинская ГИБДД предупреждает об ухудшении видимости на дорогах

вчера В четырех городах вблизи Екатеринбурга зафиксирован выброс вредных веществ


В новогоднюю ночь в Екатеринбурге будет тепло

В новогоднюю ночь в Екатеринбурге будет тепло

29.12.2017 в 11:07  |  Новости Екатеринбурга

В последний день старого года и в первый день нового года в Свердловской области по предварительным данным осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -10,-16 градусов, днем -8,-13 градусов.

вчера Метро Екатеринбурга в новогоднюю ночь будет работать до часу ночи

вчера Уральцам обещают морозное Рождество и теплый Новый год

вчера Новые пункты досмотра на екатеринбургском вокзале ограничат движение пешеходов


На окраине города открывают новый спорткомлекс

На окраине города открывают новый спорткомлекс

29.12.2017 в 09:40  |  Недвижимость

Легкоатлетический комплекс на базе СК «Калининец» откроется в следующем году. А в перспективе трех-четырех лет там появится ледовая арена и манеж, рассказал заместитель главы администрации мэрии Алексей Белышев.

вчера Реестр недобросовестных производителей стройматериалов может появиться в РФ

вчера Совфед одобрил ужесточение требований к управляющим компаниям в ЖКХ

вчера Кабмин изменил правила выделения субсидий на комфортную городскую среду


Ким Чен Ын и Олланд отказались ехать в Москву на 9 Мая

Ким Чен Ын и Олланд отказались ехать в Москву на 9 Мая

30.04.2015 в 15:29  |  Политика

Северокорейский лидер Ким Чен Ын не приедет на Парад Победы в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

вчера В Минобороны РФ исключили возможность войны с Украиной

вчера Назарбаев вступил в должность президента Казахстана

вчера Еще несколько свердловских муниципалитетов лишатся выборов


МГУ включили в топ-50 лучших вузов мира по четырем специальностям

МГУ включили в топ-50 лучших вузов мира по четырем специальностям

29.04.2015 в 12:55  |  Новости общества

Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова вошел в топ-50 лучших вузов мира по специальностям "физика и астрономия", "математика", "лингвистика" и "современные языки" в рейтинге QS World University Rankings by Subject, составленном британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds.

вчера Юные жители Екатеринбурга создали разноцветный арт-объект для птиц

вчера По амнистии в честь юбилея Победы в Свердловской области на свободу выйдут более 800 человек

вчера Минздрав отказался от идеи устрашающих картинок на спиртном


Центробанк отозвал лицензию у банка «Северный кредит»

Центробанк отозвал лицензию у банка «Северный кредит»

29.12.2017 в 11:40  |  Новости бизнеса

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Северный кредит». Об этом сообщается на сайте регулятора.

вчера В AliExpress назвали самые популярные товары перед Новым годом

вчера Visa и Mastercard исключены из ассоциации «Финтех»

вчера Альфа-банк профинансирует ребрендинг «Шоколадницы»


Apple запатентовала «навигатор с человеческим лицом»

Apple запатентовала «навигатор с человеческим лицом»

30.04.2015 в 13:12  |  Новости авто

Apple запатентовала «навигатор с человеческим лицом»Программа сможет строить маршрут на понятном языке

вчера «Мерседес» обогнал «Тойоту» по прибыли в России

вчера Названы цены билетов на московскую гонку Формулы-Е

вчера Команда Lada Sport ROSNEFT Rally дебютирует в российском чемпионате


В Екатеринбурге сгорело несколько маршруток

В Екатеринбурге сгорело несколько маршруток

30.04.2015 в 11:05  |  Происшествия

За минувшую ночь в Екатеринбурге огонь повредил четыре машины, сообщили в свердловском ГУ МЧС.

вчера В ДТП под Нижней Салдой пострадали три человека

вчера Из Непала осталось эвакуировать примерно 130 россиян

вчера Самолет ВВС США исчез над Ла-Маншем


Microsoft откроет Windows 10 для разработчиков приложений Android и iOS

Microsoft откроет Windows 10 для разработчиков приложений Android и iOS

30.04.2015 в 10:19  |  Новости технологий

Компания Microsoft позволит конвертировать приложения, разработанные под Android и iOS, в своей Windows Store. Об этом заявил вице-президент по операционным системам Microsoft Терри Майерсон во время конференции для разработчиков Windows Build 2015.

вчера Создатели соцсети Secret объявили о ее скором закрытии

вчера Зонд NASA передал новые снимки Плутона

вчера Корабль «Прогресс» продолжил вращение вокруг своей оси


Названы самые ожидаемые сериалы 2018 года

Названы самые ожидаемые сериалы 2018 года

29.12.2017 в 09:29  |  Новости культуры

Американский журнал Esquire составил список из 13 самых ожидаемых сериалов, премьеры которых запланированы на 2018 год.

вчера Археологи приостановили стройку центра «Эрмитаж-Урал» из-за мостовой XIX — начала XX века

вчера Названы любимые сериалы россиян

вчера Список кандидатов на звание народного артиста России расширят


Россияне положительно оценивают состояние своего здоровья

Россияне положительно оценивают состояние своего здоровья

30.04.2015 в 13:45  |  Новости здоровья

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос 1600 человек из 46 регионов РФ и выяснил: 49% россиян вполне удовлетворены своим здоровьем.

вчера В Великобритании появился в продаже тест для самостоятельной диагностики ВИЧ

вчера В ОДКБ №1 откроют отделение интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей

вчера От укусов клещей с начала сезона пострадали 629 свердловчан


«Кубань» выбила ЦСКА из розыгрыша Кубка России

«Кубань» выбила ЦСКА из розыгрыша Кубка России

30.04.2015 в 09:36  |  Новости спорта

Краснодарская «Кубань» выбила московский ЦСКА из розыгрыша Кубка России по футболу. Полуфинальный матч завершился со счетом 1:0 в пользу краснодарцев.

вчера Усэйн Болт станет героем документального фильма

вчера Мутко пообещал жестко сократить число легионеров

вчера Девушка-чирлидер получила травму позвоночника на матче «Спартака»

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